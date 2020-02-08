İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

08.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:41
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

'da kent genelini beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle, işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, metrobüs duraklarında tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlamıştı. Etkili olan kar yağışı kent genelini beyaza bürürken sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri metrobüs duraklarına tuzlama çalışması yaparken, kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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: İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
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