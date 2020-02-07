İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.

07.02.2020 19:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 19:21
İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde hafif bir şekilde etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek noktalarıyla birlikte TÜYAP mevkiinde zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini arttırması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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