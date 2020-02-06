İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı
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İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

İstanbul'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

06.02.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:07
İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı

'un bazı noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. 'da Tepesi'nde de karın yağdığı görüldü. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar fotoğraf makineleriyle o anları kaydetti.


İstanbul'da yüksek kesimler başta olmak üzere bazı noktalarda kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Üsküdar'da Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oldu. Kara hasret kalan vatandaşlar, kar yağışı başlar başlamaz Çamlıca Tepesi'ne çıkarak fotoğraf makineleriyle fotoğraflar çekerek o anları kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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