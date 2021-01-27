İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor-2

Şahin BOZKURT-Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Silivri'de yağış etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinde İstanbul'un farklı ilçelerinde kar yağışı başladı. Büyükçekmece, Silivri, Sarıyer ve Beylikdüzü'nde rüzgarın da etkisi ile kar yağışı şiddetlenerek etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı