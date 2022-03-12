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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Genel
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da etkili olan kar yağışı Sarıyer'de etkisini göstermeye başladı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Sarıyer'de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar kar topu oynarken, sürücüler ise ilerlemekte zorlandığı görüldü.

Hafta ortasından itibaren İstanbul'da etkili olan kar yağışı bu gece itibariyle etkisini arttıracak. Akşam saatlerinde etkili olan kar kalınlığı Sarıyer'de 20 santimetreye ulaştı.

Kar yağışını fırsat bilenler ateş yakarak ısındı, çocuklar ise kar topu oynadı. Sokağa çıkan Ela Taş, " Mart'ın sağı solu belli olmaz bu yüzden Mart ayına sağı solu belli olmayan ayda denir. Yani çok güzel bir duygu martın akşamında ailemle, arkadaşlarımla,aile yakınlarıyla birlikte buluşup kar topu oynamak, şakalaşmak, eğlenmek gayet eğlenceli ve güzel bir duygu. Niye olmasın yani herkesin yaşamak istediği bir duygu yani herkesin yaşamasını tavsiye ediyorum? şeklinde konuştu.

Kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Genel

İstanbul, Sarıyer, Mart, kar, Genel, Haberler

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