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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. E-5 karyolu Güzelyurt mevkii Metrobüs üst geçitte beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden etkisini attırarak devam eden kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaştı. E-5 Güzelyurut mevkii Metrobüst üst geçit karla kaplandı. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, E 5, kar, Yerel, Haberler

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