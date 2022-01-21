İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da kar yağışı iş çıkış saatinde başladı. Bakırköy ve Bahçelievler'de sulu kar şeklinde başlayan yağışlar zaman zaman etkisini artırdı. Kısa bir süre etkili olan kar yağışı yerini yağmura bırakırken, cadde üzerinde kar küreme ve tuzlama araçlarının hazırda beklediği görüldü.

(İsmail Coşkun/ İHA)