İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı sonrası mega kent beyaza büründü. Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar gibi İstanbul'un birçok noktasında kendini gösteren kar nedeniyle evlerin çatıları karla kaplandı. Kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşlar soğuk hava ve karın etkisiyle yürümekte zorlandı.

(Medeni Topaloğlu -Volkan Kayalar-Alper Suat Tutaşı-Armağan Yılmaz-İHA)