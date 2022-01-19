İstanbul'da kar yağışı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olan kar yağışı sonrası mega kent beyaza büründü. Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar gibi İstanbul'un birçok noktasında kendini gösteren kar nedeniyle evlerin çatıları karla kaplandı. Kar yağışı sonrası kayganlaşan yollarda zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, bazı vatandaşlar soğuk hava ve karın etkisiyle yürümekte zorlandı.

(Medeni Topaloğlu -Volkan Kayalar-Alper Suat Tutaşı-Armağan Yılmaz-İHA)

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, kar, Genel, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title