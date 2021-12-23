İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Haberler | Genel

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor İstanbul'da iki gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da iki gündür belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti. Kar yağışı akşam saatlerinde Sarıyer, Arnavutköy, Hadımköy, Beşiktaş gibi bazı ilçelerde zaman zaman etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

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İhlas Haber Ajansı / Davut Has - Son Dakika Haberleri

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