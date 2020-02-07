İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
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İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

07.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:25
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Tepesi'nde de kar yağışı etkili oluyor.


İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar'da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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