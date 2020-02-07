İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor

07.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:25

İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Çamlıca Tepesi'nde de kar yağışı etkili oluyor.



İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Şehrin bazı bölgelerinde yağan kar hayatı ara sıra olumsuz etkiledi. Üsküdar'da Çamlıca Tepesinde de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar şapkaları ve şemsiyeleriyle yürümek zorunda kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA