İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bu hafta kar yağışı olacak mı? Hangi günler kar yağışı yağacak?
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İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bu hafta kar yağışı olacak mı? Hangi günler kar yağışı yağacak?

18.01.2021 17:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:25
İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bu hafta kar yağışı olacak mı? Hangi günler kar yağışı yağacak?

İstanbul hafta sonu kar yağışı ile güne başladı. Ülke genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Peki, İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bu hafta kar yağışı olacak mı? Hangi günler kar yağışı yağacak? Meteorolojiye göre hava durumu!

Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar yağışı görülmektedir. Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ne kadar devam edecek? ve soğuk hava18 Ocak hava durumu! İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Bu hafta kar yağışı olacak mı? Hangi günler kar yağışı yağacak?

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin yayınladığı beş günlük hava durumu tahmin raporuna göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve yarın etkisini sürdürecek. Yer yer kuvvetini arttıracak olan yağışlarla beraber sıcaklıkların düşeceği de bildirildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

İSTANBUL'DA HANGİ GÜNLER KAR YAĞIŞI OLACAK?

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde ve iç kesimlerinde etkisini gösterdi. Kar yağışı gece saatlerinde de etkisini arttırmayı sürdürdü. Uyarılar peş peşe gelirken kar yağışının bugün ve yarın İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

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