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İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, bugün karla karışık yağmur, gece saatlerinden çarşamba öğle saatlerine kadar il genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; bugün görülecek yağışların, günün ilk saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmur olarak başlayacağı, Anadolu Yakası başta olmak üzere, akşam saatlerine kadar yüksek kesimlerde kar, diğer yerlerde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde devam edeceği belirtildi.

Gece saatlerinden çarşamba öğlene kadar kuzey ve doğu ilçeler başta olmak üzere il genelinde kar yağışlarının görüleceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, İstanbul'da beklenen hava durumunun bugün parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı geçeceğinin, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 4-7 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Hava durumunun yarın parçalı ve çok bulutlu, öğlene kadar Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklığının 0/4 derece hissedileceği belirtildi.

Rüzgarın, bugün ve yarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, hava sıcaklıklarının ise yarın hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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