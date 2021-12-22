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Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sarıyer'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Araçların bazı noktalarda zorlukla ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip, yürüyerek yollarına devam etti.

Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

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