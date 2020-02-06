İstanbul'da kar yağışı başladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.
06.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:59
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL
Kaynak: İHA