İstanbul'da kar yağışı başladı
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İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı İstanbul'da kar yağışı başladı.

06.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:59
İstanbul'da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden uyardığı 'da kar yağışı başladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Beylikdüzü ilçesinde zaman zaman yoğun olarak yağan kar yağışı karşısında vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar kar yağışı karşısında mutluluk duyduklarını ifade ettiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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