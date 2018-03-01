İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
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İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul (İHA) – İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

İstanbul (İHA) – İstanbul genelinde başlayan kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışının etkisiyle Taksim meydanı beyaza büründü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı Taksim Meydanı'nda etkisini artırdı. Zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ait kar küreme araçları Taksim Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle hazır bekletilirken, kar yağışının gece saatlerinde etkisin artırması bekleniyor. - İSTANBUL

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