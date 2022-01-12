İstanbul'da kar yağışı başladı - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da beklenen Kar yağışı başladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da beklenen Kar yağışı başladı.  Kartal'ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar, yağmaya başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışını izlemeye gelen Semra Şahingil, "Aydos Ormanı'na gelerek, kar yağışını kaçırmak istemedim. Günlerdir bu kar yağışını bekliyoruz. Burada çay, kahve ve sobada kestane yapıp keyfini çıkaracağız." dedi

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.  Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı. Gümüşpınar, İhsaniye, Binkılıç mahalleleri ve bazı köyleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.


- İstanbul
İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

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