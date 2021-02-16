Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor
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Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor

16.02.2021 21:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:07

İstanbul'da kar yağışı, aralıklı olarak devam ediyor.

İstanbul'da kar yağışı, aralıklı olarak devam ediyor.

Kentte birkaç gündür görülen kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde hafif şekilde etkili oldu.

Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Esenyurt, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de aralıklı olarak hafif kar yağışı görüldü.

Akşam iş çıkışında da trafiğin normal seyrettiği kentte, D-100 karayolunda araçlar her iki yönde rahat ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor
Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor
Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor
Kar yağışı aralıklı olarak sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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