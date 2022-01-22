- İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Sürücüler araçlarının üzerindeki karı temizledi İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, araçların üzerini kısmen kapladı.

İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Sürücüler araçlarının üzerindeki karı temizledi

İSTANBUL - İstanbul'da aralıklarla etkili olan kar yağışı, araçların üzerini kısmen kapladı. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizledi.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Çatalca ve Büyükçekme'de sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkanlar ise araçlarının bir kısmının karla kaplandığını gördü. Sürücüler çek çek yardımıyla araçlarının üzerindeki karı temizledi. Araçlarını üzerindeki karı temizleyen vatandaşlar işe gitmek için yola çıktı.

İşe geç kalmamak için erken saatte kalkıp aracındaki karı temizlediğini söyleyen İsmet Taştan, "Dün akşam yağan kardan dolayı arabalarımız kar altında kaldı. Buzlanma oldu. Onları temizliyoruz. İşe geç kalmamak için sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz. Zor iş karda buzda uğraşıyoruz" dedi.

Aracının üzerindeki karı temizleyen Selamettin Erdem, "Arabayı temizliyoruz. Sabah biraz kar yağdı. Arabayı temizleyip yolumuza devam edeceğiz. Bu gece çok yağmadı. Dün akşam Habipler'de çok vardı. Erken geldim yolda kalmamak için. Oraya gidince oradaki durumu da göreceğiz" diye konuştu.