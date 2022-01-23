İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor
AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı bazı bölgelerde tipi şeklinde devam ediyor.

Özellikle Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de yağış devam ederken, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi karla kaplandı.

Kar yağışı, tarihi yarımada ve sahil şeridinde de beyaz örtü oluşturdu.

Belediye ekipleri ana arterler ile otoyollarda temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, birçok sürücünün trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Beşiktaş Süleyman Seba Caddesi'nde bazı araçlar yolun buz tutması nedeniyle kayarak ilerledi.

Anadolu Yakası'nda da kar yağışı aralıklı olarak birçok ilçede devam ediyor. Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlar kar topu oynadı.

Bazı kent sakinleri de Kadıköy'deki boğa heykelinin yanında fotoğraf çektirdi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, İstanbul, Esenler, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title