İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

İstanbul'da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışı kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda akşam saatlerinde aralıklarla etkili olan kar yağışı, Esenler, Eyüpsultan, Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar, Arnavutköy ve Başakşehir'de devam ediyor.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde zaman zaman kar yağışı görülürken, merkezde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle evlerin çatıları ve yol kenarlarında kar birikintileri oluştu.

Ana arterlerde kar yağışından dolayı araçlar trafikte kontrollü şekilde ilerliyor.