İstanbul'da Kar Yağışı (2)
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İstanbul'da Kar Yağışı (2)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.

İstanbul'da Kar Yağışı (2)

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA 

İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hızla düşerken gece saatlerinde de beklenen kar yağışı başladı.

Görüntü dökümü:

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-D 100 karayolu Kar yağışı 

- Taksim Meydanı kar yağışı-EK

-Anadolu yakasında kar yağışı-EK

-Genel ve detaylar

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