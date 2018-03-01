İstanbul'da Kar Yağışı (2)
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da gece saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı hızla düşerken gece saatlerinde de beklenen kar yağışı başladı.
Görüntü dökümü:
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-D 100 karayolu Kar yağışı
- Taksim Meydanı kar yağışı-EK
-Anadolu yakasında kar yağışı-EK
-Genel ve detaylar