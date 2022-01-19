İstanbul'da kar yağışı Gece saatlerinde etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Silivri'yi beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı

Gece saatlerinde etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Silivri'yi beyaza büründü. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, Büyükçekmece ve Silivri'deki manzara kameraya böyle yansıdı.