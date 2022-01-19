İstanbul'da kar yağışı - Haberler
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İstanbul'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Haberler | Genel

İstanbul'da kar yağışı Gece saatlerinde etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Silivri'yi beyaza büründü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı

Gece saatlerinde etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Silivri'yi beyaza büründü. Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşırken, Büyükçekmece ve Silivri'deki manzara kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Genel, Yerel, Haber

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