İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)
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İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

Ersan SAN / METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı.

07.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:04
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI (1)

Ersan SAN/ METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

'nden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı. Beylikdüzü'nde etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de ise yağış tedbirleri kapsamında yol kenarlarında ekiplerin önlem aldıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

----------------(BEYLİKDÜZÜ-BÜYÜKÇEKMECE)-Kar yağışı-Üstgeçitlerdeki vatandaşlar-Yolda yürüyenler-Büyükçekmece'de alınan önlemler-Genel ve detaylar

 


Kaynak: DHA
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