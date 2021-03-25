İstanbul'da kar ve trafik (1)
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İstanbul'da kar ve trafik (1)

25.03.2021 08:27 | Son Güncelleme: 25.03.2021 08:32
İstanbul'da kar ve trafik (1)

İSTANBUL'da özellikle Kağıthane ve Eyüpsultan civarında etkili olan kar trafiği felç etti.

İstanbul DHA - İSTANBUL'da özellikle Kağıthane ve Eyüpsultan civarında etkili olan kar trafiği felç etti. Kentte trafik yüzde 65'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla etkili olan kar, sabah saatlerinde Kağıthane ve Eyüpsultan civarında bastırdı. Kar nedeniyle bir çok araç ilerlemekte zorlandı. Bağlantı yollarında kalan araçlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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