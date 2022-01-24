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İstanbul'da kar üstünde drift

İstanbul'da kar üstünde drift
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da karda dirift atan sürücü yürekleri ağza getirdi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da karda dirift atan sürücü yürekleri ağza getirdi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da devam eden kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Karla kaplanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Hadımköy'de seyir halinde olan bir sürücü de drift yaptı. Karşı yönden gelen kamyona da aldırmayan sürücünün o anları yürekli ağza getirdi. Bu karıda da pes dedirten o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, kar, Yerel, Haber

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