İstanbul'da Kar, Trafiği Etkiliyor

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15'te yüzde 67'ye ulaştı.

Kaynak: DHA