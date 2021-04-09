İstanbul'da kar sürprizi
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İstanbul'da kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | Güncel

İstanbul'da kar sürprizi Mega kent İstanbul'un yüksek kesimlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu.

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İstanbul'da kar sürprizi

Mega kent İstanbul'un yüksek kesimlerinde dolu ve kar yağışı etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapılmıştı. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla devam eden yağış için ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkat uyarısı yapılmıştı. Yağmurun ardından bu sabah kentin bazı bölgelerinde dolu bazı bölgelerinde ise sulu kar etkili oldu. Dolu yağışıyla birlikte araçların üzeri dolu taneleri kapladı. İşlerine gitmek üzere yollara düşen vatandaşlar ise dolu ve kar yağışından şemsilerini açarak korundu.

İstanbul'da kar sürprizi
İstanbul'da kar sürprizi
İstanbul'da kar sürprizi
İstanbul'da kar sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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