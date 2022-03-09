İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı - Haberler

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İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da kar önlemleri; Marmaray seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da beklenen kar yağışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferlerinin 9-13 Mart tarihleri arasında saat 02.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerimiz 9-13 Mart tarihleri arasında gece saat 02: 00'ye kadar vatandaşlarımıza hizmet verecektir." denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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