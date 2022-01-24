İstanbul'da kar nedeniyle yollar kapanınca yürüdüler

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Başakşehir ve Beylikdüzü'nde kapalı yolda beklemek istemeyenler yürüyerek evlerine gitmeye çalıştı. Başakşehir'de bazı yerlere otobüs seferleri yapılamayınca vatandaşlar kestirme yolu kullanarak evlerine gitti. Vatandaşların kar nedeniyle zorlukla yürüdükleri kameraya yansıdı.