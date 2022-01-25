İstanbul'da kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar AVM'ye sığındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışı nedeniyle evlerine gidemeyen vatandaşlar, geceyi AVM'de geçirdi.

Dün kentte yoğun kar yağışından yolların kapanması nedeniyle çok sayıda kişi evlerine gidemedi.

Başakşehir Belediyesi, TEM Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşları bölgeye yakın olan Mall of İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi'ne yönlendirdi. Gece buradaki mescit ve yemekhanede konaklayan vatandaşlara, Başakşehir Belediyesi ve Türk Kızılay ekiplerince yiyecek ve battaniye verildi.

AVM'deki görevliler, bazı vatandaşları metro hattına yönlendirdi.

Geceyi AVM'de geçiren vatandaşların bu halleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yiyecek ikramının yapılması ve vatandaşların mescit bölümünde uyuması yer aldı.