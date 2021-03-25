İSTANBUL'DA KAR NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU 2-

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle trafikte bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Kar nedeniyle bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Eyüpsultan'da da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 60'lara kadar çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı