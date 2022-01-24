İstanbul'da kar nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da bitecek - Haberler
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İstanbul'da kar nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da bitecek

İstanbul'da kar nedeniyle bugün kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da bitecek
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam saatlerinde beklenen yoğun kar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 15.30'da biteceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde yoğunlaşacaktır. Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında, nöbetçi personel bırakılmak suretiyle mesailer, 15.30'da sona erecektir." ifadelerini kullandı.

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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