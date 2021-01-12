İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

Ocak ayı ile birlikte etkili soğuk havalara kar yağışı eklenecek. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

Sıcaklıkların aniden düşmesi beraberinde kar yağışını getirecek. 10 derece birden düşen hava sıcaklığı sonucu hangi illerde kar yağışı olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

- Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

- Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

- Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

- Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI OLACAK?

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkili olacak kar, İzmir ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.