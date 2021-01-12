İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

12.01.2021 16:49 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:53
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

Ocak ayı ile birlikte etkili soğuk havalara kar yağışı eklenecek. İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

Sıcaklıkların aniden düşmesi beraberinde kar yağışını getirecek. 10 derece birden düşen hava sıcaklığı sonucu hangi illerde kar yağışı olacak? İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Soğuk hava ile birlikte İstanbulluların aylardır hasret kaldığı kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul'da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu şöyle;

- Bugün yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

- Çarşamba yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

- Perşembe az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

- Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Cumartesi kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazar kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

- Pazartesi kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece

HANGİ İLLERDE KAR YAĞIŞI OLACAK?

Cuma gününden itibaren İstanbul'da etkili olacak kar, İzmir ve Ankara'da kar yağışı bekleniyor. Ege'de (Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması, bekleniyor. Buna göre meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Joe Biden Ömer Çelik Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar var mı? Hangi illerde kar yağışı olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:53:28. #1.15#
title