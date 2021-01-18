İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak?
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İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak?

18.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:42
İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak?

İstanbul'da yağmur ve soğuğun kendini göstermesiyle birlikte havalarda eksi dereceleri göstermeye başladı. Cuma gününden itibaren İstanbul'da hafif hafif kendini gösteren kar, lapa lapa yağmaya başladı. İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak? sorusu ise İstanbulluların akıllarında olan soru.

İstanbul'da en son 2017 yılından yoğun kar yağmıştı. 2017 yılından beri İstanbul'da yağmayan kar, her yeri bembeyaza ederek İstanbullularla hasret giderdi. Peki İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak? sorularının cevabı detaylarda!

İSTANBUL'DA KAR MI YAĞIYOR?

İstanbul'da hava koşullarının eksi dereceleri düşmesi nedeniyle, en son 2017 yılında lapa lapa kar yağmıştı. 2021 yılında ise, üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı bugün yoğunluğunu arttırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul il geneli ve Yalova ile akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle kar, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar sağanağı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya'da kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin 4 - 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A KAÇ GÜN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da havaların -4 dereceye kadar düşmesiyle, bugün yoğun kar yağışı yaşandı. İstanbulluları sevindiren, kar yağışı tahmini aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İstanbul'da kar mı yağıyor? İstanbul'da kaç gün kar yağacak?
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