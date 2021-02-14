İstanbul'da kar mesaisi
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İstanbul'da kar mesaisi

14.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:41
İstanbul'da kar mesaisi

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Bağcılar Belediyesi ekiplerinin dün gece başlayan kar mesaisi devam ediyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla Bağcılar Belediyesi ekiplerinin dün gece başlayan kar mesaisi devam ediyor. 300 kişilik 12 ekip, ilçe sakinlerinin rahatı için sokaklarda hem kar küreme hem de tuzlama faaliyetlerini gece gündüz sürdürüyor.

İstanbul'da dün gece başlayan kar yağışı gün boyu da etkisini artırarak devam ediyor. Bağcılar Belediyesi de kar yağmadan bir gün önce teyakkuza geçerek hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı oluşturulan 300 kişilik 12 ekip dün geceden itibaren 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.

KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ekiplerin bir bölümü şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken diğerleri de vatandaşların bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla yaya kaldırımlarında temizlik yaptı.

"BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIK"

Karla mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hemşerilerimizin yağan kardan zarar görmemeleri için bütün önlemlerimizi aldık. Şu anda 22 mahallemizin tamamında çalışma var. Ekiplerimiz gece gündüz demeden her noktayı temizliyor" dedi.

Ekiplerin kar mesaisi kar yağışı bitene kadar ara vermeden sürecek.


İstanbul'da kar mesaisi
İstanbul'da kar mesaisi
İstanbul'da kar mesaisi
İstanbul'da kar mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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