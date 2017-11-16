İstanbul'da kar lastiği kuyruğu

Kışın etkisini hissettireceği beklentisi lastikçilerde kuyruğa yol açtı



İSTANBUL - İstanbul'da önümüzdeki günlerde havaların soğuyarak kışın kendisini göstereceği uyarısı araç sahiplerini harekete geçirdi. Karlı ve buzlu havalarda mağdur olmak istemeyen araç sahipleri, kar lastiği taktırmak için lastikçilerde uzun kuyruk oluşturdu.

Kasım ayının 20'sinden sonra kent genelinde havaların daha çok soğuyacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceği gündeme gelmişti. Zorunlu kar lastiği uygulamasını da hesaba katan araç sahipleri, lastikçilerde uzun araç kuyruğu oluşturdu. Erkenden tedbirini alan vatandaşların lastikçi önünde dakikalarca kuyruk beklediği de görüldü.

Aracın lastiğini değiştirmek için gelen vatandaşlardan Adem Dalgıcı, "İstanbul'un yazı kışı belli değil onun için tedbir almakta fayda var dedik. Sıra var burada ama sorun değil bekliyoruz. Bütün kar lastiğini takmayanları uyarıyoruz ve biran önce lastiklerini takmalarını öneriyoruz" dedi.

"Uyarıdan dolayı, önlemimizi önceden almak istedik"

Aracının mevsimlik lastiğini kış lastiği olarak değiştirmeye gelen bir diğer vatandaş ise,"Uyarılar yapıldı, uyarıdan dolayı önlemimizi önceden almak istedik. Bu yüzden kış lastiğimizi takıyoruz" diye konuştu.

Lastik ustası Ahmet Varhan, vatandaşların mağdur olmamaları için önlemlerini önceden almaları konusunda uyararak,"Şu anda görüyorsunuz epey bir yoğunluk var. Günde ortalama 50-60 araç geliyor. Sıra oluyor. Kış lastikleri olmadan vatandaşlarımız çıkmasınlar yola. Lastik havalarına çok dikkat edilmesi gereken" şeklinde konuştu.