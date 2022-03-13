İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri aralıksız çalıştı. Ekipler, yolların kapanmaması için büyük mücadele verdi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü. Lapa lapa yağan kar, yolları kısa sürede doldururken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için yoğun mücadele verdi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sabah saatlerine kadar sürdü.

İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

İSTANBUL'DA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title