İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı
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İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

13.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:43
İstanbul'da kar etkisini göstermeye başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı bazı bölgelerde başladı.

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Avrupa Yakası'nda Taksim, Kağıthane, Sultangazi, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri'de kar etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, tuzlama araçlarıyla önlem alarak, belirlenen noktalarda hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelerde, Marmara Bölgesi genelinde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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