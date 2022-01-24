İstanbul'da kar etkisini arttırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da kar etkisini arttırdı

İstanbul'da kar etkisini arttırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşmaya başlarken yağış nedeniyle görüş mesafesi düşmeye başladı. Yollar beyaza büründü. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul, E 5, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title