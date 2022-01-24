İstanbul'da kar etkisini arttırdı
İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı. E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşmaya başlarken yağış nedeniyle görüş mesafesi düşmeye başladı. Yollar beyaza büründü. - İSTANBUL
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