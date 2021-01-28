İstanbul'da kar devam edecek mi? İstanbul hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıların ardından dün akşam saatlerinde bazı ilçelere karla karışık yağmur yağdığı gözlendi. Vatandaşlar ise İstanbul'da kar devam edecek mi? İstanbul hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? merak ediyor.

İstanbul'da kar devam edecek mi? merak edilirken, havanın çok bulutlu, Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olması bekleniyor. İstanbul hava durumu kar yağışları beklenirken, hava bugün 5 dereceyi gösteriyor. Peki İstanbul'da kar devam edecek mi? Bugün hava nasıl olacak? cevapları için İstanbul hava durumu sizlerle.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Anadolu yakası, Kocaeli Sakarya ve Yalova çevrelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri seyrinde 3 ile 5 derece altında seyredecek. İstanbul'da rüzgar ise Kuzey ve Kuzeybatı (Karayel) yönlerden kuvvetli (30-60 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU!

28 Ocak Perşembe günü İstanbul hava durumunda, Anadolu Yakası'nda Sancaktepe, Pendik, Sultanbeyli, Maltepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Avrupa Yakası'nda ise, Çekmeköy, Beşiktaş, Arnavutköy ilçelerinde karla karışık yağmur uyarısı bulunuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava 5 derecede seyrediyor. 28 Ocak perşembe günü, bugün için 15.00 ile 24.00 saatleri arasında parçalı bulutlu vebugün hava 3 - 5 derece arasında seyredecek.