İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI; TRAFİK YÜZDE 90'A ULAŞTI (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI; TRAFİK YÜZDE 90'A ULAŞTI (2)

İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI; TRAFİK YÜZDE 90'A ULAŞTI (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 90'a ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN/  İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 90'a ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul'un tümünde kar etkisini gösteriyor. Yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 18.20 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, DHA, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title