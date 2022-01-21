İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI; TRAFİK YÜZDE 90'A ULAŞTI (2)

İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 90'a ulaştı.

İSTANBUL (DHA) - Ahmet YEŞİLMEN/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan yağmur ve karın etkisizle trafik yüzde 90'a ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde başladı. Özellikle Beylikdüzü ve Çatalca kısa sürede beyaza büründü. İstanbul'un tümünde kar etkisini gösteriyor. Yağışının etkisiyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Saat 18.20 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 90'e ulaştı.

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