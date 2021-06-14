İstanbul'da kan bağışı kampanyası başlatıldı

Bağcılar Belediyesi 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında Türk Kızılay'ı ile iş birliği yaptı.

Bağcılar Belediyesi 14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü kapsamında Türk Kızılay'ı ile iş birliği yaptı. İş birliğiyle Bağcılar Meydan'da kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bugün başlayan kampanya 09.00 - 21.00 saatleri arasında 16 Haziran'a kadar devam edecek. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da destek için Kızılay çadırını ziyaret etti.

Bağcılar ilçe sakinlerine çağrıda bulunan Kaymakam Mustafa Eldivan, "İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul'un 39 ilçesinde kan bağışı kampanyası başlattık. Bağcılar'da en fazla kan bağışı yapan gönüllülere de sertifika verdik. Bu hem vatandaşları özendiriyor hem de bizi motive ediyor. İstanbul'un en fazla kan bağışı yapan ilçesi Bağcılar. O açıdan seviniyoruz. Çarşamba gününe kadar çadırlarımız meydanda olacak, ciddi bağış olacağını düşünüyorum. İhtiyacı olanlara kan bağışında bulunmak insanlık görevimizdir. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, gelip kan versinler. Hayat kurtarmak için umutları olur" dedi.

"KAN VERMEK CAN KURTARMAKTIR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı da "Bağcılar bugüne kadar dayanışmanın en güzel örneğini sergiledi. Kan bağışlarında hep öncü olduk. Bu kampanyanın da en güzel şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Katkı sağlayacak herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Kan vermek can kurtarmaktır. İnancımıza göre de bir canı kurtaran tüm canlıları kurtarmış demektir" diye konuştu.

1 ÜNİTE KAN BAĞIŞIYLA 3 KİŞİYE UMUT OLABİLİRSİNİZ

Tük Kızılay'ı görevlisi Gonca Gümüş ise "Türk Kızılay'ı çalışanı olarak bağışçılarımızın gününü kutluyorum. İnşallah güzel sayılara ulaşacağız. Kan vermek hayat vermektir. Kan kaynağı yalnızca insan olan, başka alternatifi olmayan tedavi edici tek maddedir. Tüm insanlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. 1 ünite kan bağışıyla 3 kişiye umut olabilirsiniz. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.

"VERDİĞİM KAN İNŞALLAH BİR CAN KURTARIR"

Gönüllü bağışçı İrfan Ayaktaş da "Kampanyayı düzenlediği için Kızılay'ı tebrik ediyorum. Kan bağışında bulunmak için geldim. Verdiğim kan inşallah bir can kurtarır" ifadelerini kullandı.

Hayrettin Kalyoncu ise "Genelde düzenli kan bağışında bulunuyorum. Bugün da kampanyayı duyup, kan vermek için geldim. Hayat kurtarmak güzel bir his. Herkesin de bağışlamasını isterim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı