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İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği, son dönemde kan bağışının azalması üzerine 39 ilçede kampanya başlattı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Valiliği, son dönemde kan bağışının azalması üzerine 39 ilçede kampanya başlattı. Kaymakamların öncülüğünde başlatılan kampanyada kamu görevlilerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları üyelerine de çağrıda bulunuldu.

Valiliğin isteği doğrultusunda Avcılar'daki Havuz Meydanı'nda kurulan iki Kızılay çadırında bugünden itibaren 3 gün süreyle kan bağışı yapılabilecek. Kaymakam Kemal İnan, yığılmayı önlemek amacıyla kamu kuruluşları, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere görevlileri üç ayrı günde kan bağışı yapmaya davet ettiklerini söyledi. İnan, kan bağışının insan hayatı kurtarmada büyük önem taşıdığını ifade etti. Avcılar Müftüsü Necdet Arman da bütün din görevlileri ile kampanyaya katılacaklarını, kan bağışının büyük sevabı bulunduğunu söyledi.

İsteyenler cumartesi akşamına kadar Avcılar'daki Havuz Meydanı'nda kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulunabilecek.

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

İSTANBUL'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

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