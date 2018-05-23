İstanbul'da Kamyonet Vince Çarptı, E-5 Karayolu Trafiğe Kapandı
İstanbul'da E-5 karayolu Topkapı istikametinde kamyonet vince çarptı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da D-100 karayolunda (E-5) kamyonet vince çarptı. Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu (E-5) Topkapı istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Kamyonet, önünde seyreden vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.
Sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
YORUMLAR (3)
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Yanlis yere yazmis degil bazi haberlerin altina yorum kapali eeeeee baska nereden sesini duyurucaksin adamlar kufur yemek istemedigi icin petroldeki zamlari aciklamiyor arkadas biz batiyoruz kimse duymuyor gormuyor muCevap Yaz Yayından Kaldır
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MERKEZ BANKASI DAHA NE BEKLİYOR ANLAMIŞ DEĞİLİM NE ZAMAN HAMLE YAPACAKSIN O ZAMAN İSTİFA EDİN EĞER YÖNETEMİYORSANIZ BU KADAR DA OLMAZ KİCevap Yaz 3 Yayından KaldırSİZEM: Ne alaka lan yanlış yere yazmışsın galiba :D:D:D:1 1 Yayından Kaldır