İstanbul'da kamyonet 7 araca çarptı: 3 yaralı
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İstanbul'da kamyonet 7 araca çarptı: 3 yaralı

Bayrampaşa'da kamyonetin park halindeki 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

16.02.2020 06:44 | Son Güncelleme: 16.02.2020 06:44
İstanbul'da kamyonet 7 araca çarptı: 3 yaralı

'da kamyonetin park halindeki 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine , sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.


Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA
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