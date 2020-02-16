İstanbul'da kamyonet 7 araca çarptı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da kamyonetin park halindeki 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bayrampaşa'da kamyonetin park halindeki 7 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kocatepe Mahallesi Şehir Parkı Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 RE 083 plakalı kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kamyonetteki 3 kişi yaralanırken, araçlarda hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı.