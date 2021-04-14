İstanbul'da kamu mesai saatleri ne zaman? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı. Peki bu çalışma saati kaç gün geçerli olacak? Kısmi kapanmada mı geçerli olur? Ramazan ayından sonra da geçerli olacak mı?