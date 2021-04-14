İstanbul'da kamu mesai saatleri ne zaman? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?
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İstanbul'da kamu mesai saatleri ne zaman? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
İstanbul'da kamu mesai saatleri ne zaman? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni korona virüs tedbirleri kapsamında kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı. Peki bu çalışma saati kaç gün geçerli olacak? Kısmi kapanmada mı geçerli olur? Ramazan ayından sonra da geçerli olacak mı?

Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
Son Dakika: İstanbul'da kamu mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi

Kamu çalışma saatleri açıklandı mı? İstanbul'da mesai saatleri ne zaman? İstanbul'da kamu mesai saatleri? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?

İSTANBUL'DA KAMU MESAİ SAATLERİ

Korona virüs vakalarının artmasının ardından ülke genelinde bir dizi yeni tedbir alındı. Bu kapsamda kamuda çalışanlarının mesai saatlerinde de değişikliği gidildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kamu kesiminde çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak belirlendiğini açıkladı.

İstanbul'da kamu mesai saatleri ne zaman? İstanbul çalışma saatleri değişti mi?

"İDARİ İZİN KAPSAMINDAKİ PERSONELE KOLAYLIK GÖSTERİLECEK"

Yerlikaya paylaşımında "Kıymetli İstanbullular, Kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlemiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir" ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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