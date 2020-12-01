İstanbul'da kamu çalışma saatleri nedir? Kamu kurumları İstanbul'da kaçta açılıp kaçta kapanacak?
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İstanbul'da kamu çalışma saatleri nedir? Kamu kurumları İstanbul'da kaçta açılıp kaçta kapanacak?

01.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:39
İstanbul'da kamu çalışma saatleri nedir? Kamu kurumları İstanbul'da kaçta açılıp kaçta kapanacak?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren kamu mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Peki, kamu kurumları İstanbul'da kaçta açılıp kaçta kapanacak? İstanbul'da kamu çalışma saatleri nedir?

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yarından itibaren kamu mesai saatlerinin güncel bilgilerini paylaştı. İstanbul'da kamu çalışma saatleri nedir? Kamu kurumları İstanbul'da kaçta açılıp kaçta kapanacak?

KAMU KURUMLARI İSTANBUL'DA KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla; 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Uyarı işareti Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır"

İSTANBUL'DA KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Kabine toplantısı sonrası dün koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesai saatlerinde gidilecek düzenlemenin haberini de vermişti. Konuyla ilgili valiliklere gönderilen genelgede de şu ifadeler kullanılmıştı: "2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim"

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