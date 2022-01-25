İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, yoğun kar nedeniyle yolların kapanması üzerine, sevk edildiği hastaneye askeri helikopterle götürüldü.

Evinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki kişi, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağırlaşan hastanın başka bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması üzerine hasta için askeri helikopter talep edildi.

Bunun üzerine hasta, askeri helikopterle buradan alınarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaşanan bu anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi.