İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü
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İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü

Ümraniye ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:28
İstanbul'da kafede çıkan yangın söndürüldü

ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alemdağ Caddesi'ndeki bir kafetede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ekipleri sevk edildi.

ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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