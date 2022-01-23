İstanbul'da kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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İstanbul'da kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği öne sürülen zanlı yakalandı

İstanbul'da kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği öne sürülen zanlı yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolda yürüyen kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yolda yürüyen kadınların taciz amaçlı görüntüsünü çektiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin yolda yürüyen kadınları cep telefonuyla taciz amacıyla çektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler ile hesapları detaylı inceleyen polis, kimliği tespit edilen Pakistan uyruklu M.S'yi (35) Orta Mahalle'deki iş yerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin işlemleri için emniyete götürüldüğü, konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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